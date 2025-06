Το μήνυμα της Ένωσης Παικτών της Euroleague στον Ιωάννη Παπαπέτρου (pic)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του και μέσα σε περίπου μία μέρα έχει δεχθεί πολλά μηνύματα από συμπαίκτες και αντιπάλους.

Αυτή τη φορά ήρθε η σειρά της Ένωσης Παικτών της Euroleague (ELPA) να του ευχηθεί, αναφέροντας πως έδινε πάντα τον καλύτερό του εαυτό στο γήπεδο, ενώ του ευχήθηκε καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνει στο μέλλον.

«Συγχαρητήρια, Ιωάννη Παπαπέτρου, για την εκπληκτική καριέρα σου! Σε ευχαριστούμε που πάντα έδινες τον καλύτερό σου εαυτό στο γήπεδο! Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον».

Congratulations Ioannis Papapetrou on your amazing career!

Thank you for always giving your all on the court! Wishing you all the best in what’s coming next 🙏#ELPlayers pic.twitter.com/HLKAc6aVYe

