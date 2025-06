O Νικόλ Πασινιάν συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας που πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός της Αρμενίας στην Τουρκία, μία επίσκεψη που χαρακτηρίζεται ιστορικός σταθμός στην πορεία ομαλοποίησης των σχέσεων των δύο χωρών (στη φωτογραφία από τον Mustafa Kamaci Presidential Press Office via Reuters, επάνω, ο Πασινιάν, αριστερά, με τον Ερντογάν).

President @RTErdogan met with Prime Minister Nikol Pashinyan of Armenia, who is in Türkiye for a working visit, at the Dolmabahçe Presidential Office in Istanbul. pic.twitter.com/M7Ryj6XL4W

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) June 20, 2025