Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη «βαθύτατη ανησυχία» του για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Σε δήλωσή του, ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την «έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός». Πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση, επισήμανε.

Και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει το Ιράν, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί οποιαδήποτε «περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή» στη σύγκρουση. Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε ότι κάτι τέτοιο θα είχε «τεράστιες επιπτώσεις» για ολόκληρη την περιοχή.

«Οποιαδήποτε πρόσθετη στρατιωτική παρέμβαση θα μπορούσε να έχει τεράστιες συνέπειες, όχι μόνο για τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή και για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια γενικότερα», ανέφερε.

«Καλώ σθεναρά όλον τον κόσμο να αποφύγει κάθε περαιτέρω διεθνοποίηση της σύρραξης», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, στην ανακοίνωση που ανέγνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, διευκρίνισε πως διεθνοποίηση θα σήμαινε «περισσότερες εμπλεκόμενες χώρες» στη σύρραξη, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα καμία.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε επίσης το ανθρωπιστικό κόστος, καταγγέλλοντας την «τραγική και αχρείαστη απώλεια ανθρώπινων ζωών και τους τραυματισμούς αμάχων, καθώς και τις ζημιές σε κατοικίες και μη στρατιωτικές υποδομές ζωτικής σημασίας».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ τόνισε ότι «η διπλωματία παραμένει ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης των ανησυχιών που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα περιφερειακά ζητήματα ασφάλειας».

Ο Αντόνιο Γκουτέρες υπενθύμισε στις εμπλεκόμενες πλευρές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου. «Ο Χάρτης του ΟΗΕ παραμένει το κοινό μας πλαίσιο για να προστατεύσουμε τους λαούς από τη μάστιγα του πολέμου», ανέφερε και κάλεσε τα κράτη-μέλη «να συμμορφωθούν πλήρως με τον Χάρτη και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Την ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι επισημαίνει σε ανακοίνωσή της και η Διεθνής Αμνηστία.

Το αρμόδιο τμήμα της για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα των κλιμακούμενων επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

As more and more civilians bear the cruel toll of the terrifying military escalation in Iran and Israel, Amnesty International is urging both parties to comply with their obligations and ensure that civilians in both countries do not further pay the price of reckless military…

— Amnesty International USA (@amnestyusa) June 18, 2025