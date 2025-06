Αμφίσημες είναι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος στο Ιράν. Αποφεύγει πάντως να το αποκλείσει. Πρόκειται για κάτι που μετ’ επιτάσεως ζητά το Ισραήλ, το οποίο χρειάζεται τα υψηλής τεχνολογίας αμερικανικά πυρομαχικά για να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, αν οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Μπορεί να το κάνω, μπορεί να μην το κάνω». Ωστόσο, η απειλή εναντίον του Ιράν ήταν σαφής.

Trump to reporter: Am I going to strike Iranian nuclear sites? Do you really expect me to answer that? Maybe I will strike them, maybe I won’t. Nobody knows what I’m going to do. Iran is in a lot of trouble. I had told them to make a deal…..Nothing is too late” #Trump … pic.twitter.com/UH2gJ2WrHg

«Δεν μπορώ να το πω αυτό… Δεν πιστεύετε στα σοβαρά ότι θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μπορώ να σας πω αυτό – το Ιράν έχει πολλά προβλήματα και θέλει να διαπραγματευτεί. Και τους είπα: “Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν; Όλος αυτός ο θάνατος και η καταστροφή. Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε;”. Είπα στον λαό: “Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν από δύο εβδομάδες; Θα μπορούσατε να τα είχατε καταφέρει μια χαρά. Θα είχατε χώρα”».

«If you go back 15 years, I was saying we CANNOT let Iran have a nuclear weapon.» pic.twitter.com/R64p6eR1zy

«For 40 years, they’ve been saying ‘death to America,'» says @POTUS on Iran.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν «δεν έχει καθόλου αεράμυνα». «Είναι εντελώς ανυπεράσπιστοι», είπε. Και πρόσθεσε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, του είπε «να συνεχίσει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν «τόσο ηλίθια». Και επανέλαβε την απειλή, αν η Τεχεράνη δεν παραδοθεί άνευ όρων, αυτό σημαίνει ότι παραιτείται. Και τότε, είπε «θα πάμε να ανατινάξουμε όλα τα πυρηνικά πράγματα που βρίσκονται παντού εκεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι οι Ιρανοί «επί 40 χρόνια λένε: “Θάνατος στην Αμερική”. Θάνατο σε οποιονδήποτε άλλον δεν τους άρεσε. Ήταν νταήδες, ήταν νταήδες στην αυλή του σχολείου». Και πρόσθεσε: «Και τώρα δεν είναι πια νταήδες, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί».

«Δεν θα έλεγα ότι κερδίσαμε κάτι ακόμα, θα έλεγα ότι σίγουρα κάναμε μεγάλη πρόοδο. Θα το δούμε. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ μεγάλη, ίσως λιγότερο από μια εβδομάδα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Αν πάτε πίσω 15 χρόνια, έλεγα ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Μετά τις νέες αμερικανικές απειλές, η διπλωματική αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει. Και διέψευσε τον Ντόναλντ Τραμπ, για όσα είπε περί διαπραγμάτευσης και ότι το Ιράν τώρα ζητά συνομιλίες.

«Κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει ζητήσει ποτέ να υποκλιθεί στις πύλες του Λευκού Οίκου. Το μόνο πράγμα που είναι πιο αξιοκαταφρόνητο από τα ψέματά του είναι η δειλή απειλή του να “εξοντώσει” τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν», αναφέρει. «Το Ιράν ΔΕΝ διαπραγματεύεται υπό πίεση, ΔΕΝ θα δεχτεί ειρήνη υπό πίεση και σίγουρα ΟΧΙ με έναν πολεμοχαρή που προσκολλάται στην επικαιρότητα», προσθέτει.

Και καταλήγει: «Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή με αντιαπειλή και σε οποιαδήποτε δράση με αμοιβαία μέτρα».

No Iranian official has ever asked to grovel at the gates of the White House. The only thing more despicable than his lies is his cowardly threat to “take out” Iran’s Supreme Leader.

Iran does NOT negotiate under duress, shall NOT accept peace under duress, and certainly NOT…

— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) June 18, 2025