Κρίσιμες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, την οποία πυροδότησε η ισραηλινή επίθεση σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έφυγε μία μέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, από τη Σύνοδο G7 στον Καναδά για να επιστρέψει εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον, «εξαιτίας αυτού που γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε μέσω X η εκπρόσωπος Τύπου της προεδρίας των ΗΠΑ Κάρολαϊν Λέβιτ. Ο αμερικανός πρόεδρος, «επιστρέφει στην Ουάσιγκτον για να ασχοληθεί με πολλά σημαντικά ζητήματα», γνωστοποίησε.

President Trump had a great day at the G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer. Much was accomplished, but because of what’s going on in the Middle East, President Trump will be leaving tonight after dinner with Heads of State.

— Karoline Leavitt (@PressSec) June 16, 2025