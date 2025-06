«Κορυφαίος στόχος του Ερυθρού Αστέρα ο Λορέντζο Μπράουν»

Λεπτομέρειες για το μέλλον του Λορέντζο Μπράουν αποκαλύπτει το σερβικό Μέσο, «telesport», που σύμφωνα με πηγές του, ο Αμερικανός ενδιαφέρει τον Ερυθρό Αστέρα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου διαπραγματεύεται με τον Παναθηναϊκό για την αποδέσμευση του Αμερικανού γκαρντ, οποίος σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αναμένεται να αποχωρήσει από τους «πράσινους».

🚨BREAKING: Crvena Zvezda on the hunt for a point guard, Brown is the top target!

👀

According to our sources, Crvena Zvezda is actively negotiating with Panathinaikos over a potential deal for Lorenzo Brown, who is the top target for the Belgrade club. The point guard is… pic.twitter.com/YdAcNnZfuS

— TeleSport.rs (@TelesportRS) June 14, 2025