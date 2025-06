«Φαβορί για την απόκτηση του Έντουαρντς η Παρί» (pic)

Η σεζόν στη Euroleague ολοκληρώθηκε με τις ομάδες πλέον να καταστρώνουν τα πλάνα τους για την επόμενη χρονιά η οποία αναμένεται να είναι και πάλι συναρπαστική. Η Παρί έχασε τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος πάει στον Παναθηναϊκό και ψάχνει να τον αντικαταστήσει με παίκτη που μπορεί και πάλι να κάνει τη διαφορά.

Όλα δείχνουν πως η γαλλική ομάδα προσανατολίζεται να κάνει δικό της τον Κάρσεν Έντουαρντς της Μπάγερν Μονάχου. Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα η Παρί είναι και το φαβορί για να κάνει δικό της τον Αμερικανό combo guard.

Για τον παίκτη ενδιαφέρεται έντονα και η Εφές που επίσης ψάχνει για έναν πολύ καλό περιφερειακό, καθώς ο Σέιν Λάρκιν μεγαλώνει και θα χρειαστεί στήριξη. Οι Τούρκοι αναμένεται να κάνουν και νέα προσφορά καθώς η πρώτη δεν έγινε αποδεκτή.

Για τον Έντουαρντς ενδιαφερόταν και ο Ερυθρός Αστέρας ο οποίος βγήκε από την διεκδίκηση λόγω οικονομικών δεδομένων, με τον Αμερικανό να ζητάει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο, το οποίο φέρεται να του προσφέρει η Παρί.

