Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως οι αρχές των ΗΠΑ αποφάσισαν ν’ απομακρύνουν προσωπικό τους από τη Μέση Ανατολή λόγω πιθανού «κινδύνου» στην περιοχή, με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων με το Ιράν (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια).

Trump: We’ve allowed military families to leave the Middle East because it could become a dangerous place. We’ll see what happens.

Reporter: What can Iran do to reduce tensions?

Trump: They can’t have a nuclear weapon, it’s very simple. pic.twitter.com/ojliBjbyuE

