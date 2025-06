Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή του αεροσκάφους στην Ινδία

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ολόκληρος ο κόσμος τις εξελίξεις στην Ινδία, με τη συντριβή του Boeing 787 της Air India.

Το αεροσκάφος με 242 επιβάτες και πλήρωμα εκτελούσε πτήση προς το Λονδίνο, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω κατέπεσε σε ξενώνα γιατρών, λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του.

Μάλιστα, η συντριβή του αεροσκάφους έχει καταγραφεί σε βίντεο από επιβάτες που θέλησαν να τραβήξουν με τα κινητά τους τηλέφωνα την απογείωση, μη γνωρίζοντας ότι αυτές θα ήταν οι τελευταίες τους στιγμές στη ζωή.

Το υλικό, που έχει ήδη κυκλοφορήσει στα social media, δείχνει σκηνές πανικού μέσα στην καμπίνα. Το αεροπλάνο τρέμει, ακούγονται φωνές, και ξαφνικά –από τα παράθυρα και το εσωτερικό του σκάφους– διακρίνονται φλόγες. Η κάμερα συνεχίζει να γράφει όσο το αεροσκάφος χάνει ύψος. Ο βόμβος του κινητήρα αλλάζει, γίνεται εκκωφαντικός. Και τότε ακούγεται το σώμα του αεροπλάνου να χτυπά στο έδαφος. Είναι η στιγμή της πτώσης.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την πολύνεκρη συντριβή του αεροσκάφους της Air India, βγήκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του αεροδρομίου.

Σ’ αυτό καταγράφεται όλη η πορεία του μοιραίου αεροσκάφους, από τη στιγμή που απογειώνεται από τον αεροδιάδρομο μέχρι τη συντριβή του σε κατοικημένη περιοχή.

