Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 200 τραυματίστηκαν σε επίθεση του Ισραήλ σε κέντρο διανομής βοήθειας κοντά στον Διάδρομο Νετζαρίμ στην κεντρική Γάζα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, δήλωσε ότι οι τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία, σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν με πυρά τανκ και με drones.

Several Palestinian civilians were killed or injured this morning after Israeli forces opened gunfire on them near the U.S. aid distribution center west of Rafah, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/FfPX5e1t3W

