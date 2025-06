Όσο περνούν οι ώρες, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα και σήμερα, με το Ισραήλ να συνεχίζει τις επιθέσεις του χωρίς διακοπή.

Τουλάχιστον 61 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 39 άνθρωποι σε κέντρο διανομής, έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ σε διάφορες περιοχές στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 120 έχουν σκοτωθεί και 474 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις τις τελευταίες 24 ώρες.

Επίσης, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο, τρεις σοροί θυμάτων από προηγούμενες επιθέσεις εντοπίστηκαν κάτω από ερείπια κτιρίων.

Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα έχει ανέλθει σε 55.104 νεκρούς και 127.394 τραυματίες από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Νωρίτερα, μια ομάδα Ισραηλινών εισέβαλε στο τζαμί Αλ Ακσά της Ιερουσαλήμ και πραγματοποίησε θρησκευτικές τελετές στο προαύλιο.

Το Τμήμα Ισλαμικού Κληροδοτήματος στην Ιερουσαλήμ καταγγέλλει ότι ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας IΙταμάρ Μπεν-Γκβιρ ήταν μεταξύ εκείνων που εισέβαλαν στον περίβολο, κάτι που έχει επανειλημμένα πράξει από τότε που εντάχθηκε στην κυβέρνηση το 2022.

Η Χαμάς, σε ανακοίνωσή της, κατηγόρησε τον Μπεν-Γκβιρ για υπονόμευση της «ιερότητας και του καθεστώτος του Αλ Ακσά», σημειώνοντας ότι ο ίδιος και η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθούν να «υποκινήσουν θρησκευτικό πόλεμο».

Footage documenting Ben-Gvir’s, far-right ultranationalist Israeli politician and current Minister of National Security in Netanyahu’s government, storming of the Al-Buraq yard before storming the Holy Al-Aqsa Mosque this morning.

Ben Gvir was sanctioned by the UK along with…

