Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Μάικ Χάκαμπι, συναντήθηκαν με βουλευτές Χαρέντι, υπερορθόδοξους εβραίους και τους παροτρύνουν να μην καταρρεύσει ο συνασπισμός, καθώς οι συνομιλίες για το Ιράν πλησιάζουν σε οριακό σημείο, όπως μεταφέρουν οι Times of Israel.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε τις τελευταίες ημέρες με βουλευτές Χαρέντι του συνασπισμού του στην Κνεσέτ, οι οποίοι απείλησαν να διαλύσουν την κυβέρνηση λόγω της αποτυχίας να περάσει το σχέδιο νόμου για την εξαίρεση.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συνέδεσε τις τρέχουσες «ευκαιρίες και προκλήσεις» στην κατάσταση της ασφάλειας του Ισραήλ με την έντονη πολιτική αναταραχή που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωθυπουργός, όπως ανέφερε το ισραηλινό Κανάλι 12.

Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο στις πυρηνικές συνομιλίες και καθώς το Ισραήλ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο (έως να επιθυμεί) να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, θέματα τα οποία ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν τηλεφωνικά σήμερα το απόγευμα.

«Βρισκόμαστε σε μια δραματική περίοδο. Υπάρχουν εξαιρετικές προκλήσεις στο τραπέζι. Πρόκειται για ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας που δεν θα επιστρέψει και, ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλονιστούν τα θεμέλια της κυβέρνησης», αναφέρει το δίκτυο ότι ο πρωθυπουργός είπε σε ορισμένα από τα μέλη της Κνεσέτ στις συναντήσεις.

Το Κανάλι 12 πρόσθεσε ότι η Αντιπολίτευση είναι ενήμερη για τις συνομιλίες, λέγοντας ότι ο ηγέτης της Γιαΐρ Λαπίντ άκουσε λεπτομέρειες από βουλευτές με τους οποίους συναντήθηκε για να συζητήσει το σχέδιο νόμου περί απαλλαγής και ότι άλλοι βουλευτές ανέφεραν ότι άκουσαν παρόμοια μηνύματα.

Την Τετάρτη θα γίνει γνωστό αν οι υπερορθόδοξοι βουλευτές υποχώρησαν από την πίεση ΗΠΑ – Νετανιάχου

Thank you @SecRubio and @POTUS for leading from the front and stopping another boneheaded act by the UN! https://t.co/gOfijh6tmF

— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) June 5, 2025