Αταμάν: «Τι θέλουν οι Ολυμπιακοί τις ελληνικές σημαίες;»

Έχασε τον τίτλο. Έχασε και τη… μπάλα ο Εργκίν Αταμάν σε αυτούς τους τελικούς. Απόψε αποχώρησε έξαλλος απο τη Συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος! Νωρίτερα είχε εκφράσει την απορία γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού πήγαν στο γήπεδο με ελληνικές σημαίες; «Πόσους Έλληνες έχει ο Ολυμπιακός» είπε!

«Πολλοί ήρθαν με την ελληνική σημαία. Έδειξαν την ελληνική σημαία, πόσοι Έλληνες παίζουν στον Ολυμπιακό; Μόνο ένας. Ο Ουκόκαπ, ο Βεζένκοφ, ο Μήτρου-Λονγκ, ο Ντόρσεϊ. Μόνο ένας Έλληνας. Στον Παναθηναϊκό όλοι οι Έλληνες είναι βασικοί. Ο Σλούκας, ο Μήτογλου, ο Παπαπέτρου, ο Καλαϊτζάκης, ο Σαμοντούροβ. Και έρχονται με την ελληνική σημαία γιατί είμαι Τούρκος» είπε.

Ergin Ataman: I love Greece. I saw many people with Greek flags. How many Greek players play in Olympiacos? Only one. All fake [Greek] players: Walkup, Vezenkov, Dorsey…

At Panathinaikos we have all Greek players, main players. Sloukas, Mitoglou, Papapetrou.. pic.twitter.com/1ruBJsyOfS

