Πέτγουεϊ: «Μόλις είδα τον αιφνιδιασμό κατάλαβα ότι ο Ναν θα πήγαινε για το… κεφάλι του Φουρνιέ» (pic, vid)

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει από το ΟΑΚΑ, με τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL να στιγματίζεται από το επικίνδυνο φάουλ του Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ, ενώ ο Γάλλος προσπαθούσε να σκοράρει.

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ πήρε θέση για το σκηνικό, μέσω του λογαριασμού του στο Χ, αναφέροντας πως φαινόταν από… μακριά ότι ο Αμερικανός θα πήγαινε για το… κεφάλι του γκαρντ των Ερυθρόλευκων.

I saw that Nunn foul coming a mile away. Just a minute before him and Fournier were talking shit back and forth, so as soon as I saw the fast break I knew he was gonna try to take Fournier’s head off, smart move by Fournier to pump fake

