«Σε συζητήσεις με την Μπράιτον ο Ουναΐ» (pic)

Στο κόλπο για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ έχει μπει για… τα καλά η Μπράιτον, όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο «Foot Mercato».

Συγκεκριμένα, η ομάδα από την Αγγλία ενδιαφέρεται για έντονα για τον Μαροκινό μέσο ο οποίος αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό με μορφή δανεισμού από την Μαρσέιγ. Οι «πράσινοι» μέχρι το πρωί της Παρασκευής, ήταν οι μόνοι που κινούνταν για την μεταγραφή του, όμως πλέον οι «γλάροι» έχουν μπει και αυτοί «πολύ δυνατά» στο παιχνίδι.

