Τουλάχιστον 18 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον σχολείου όπου διέμεναν εκτοπισμένοι στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι ο στρατός του Ισραήλ έχει κλιμακώσει τα αεροπορικά πλήγματα και τις επιθέσεις πυροβολικού εναντίον περιοχών της Χαν Γιουνίς.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The moment the Israeli occupation forces bombed the eastern part of Khan Yunis.#Gaza #Palestine @qudsn pic.twitter.com/STsHnyy9sF https://t.co/vo2bQ7oltj

— ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) June 4, 2025