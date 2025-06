Λεσόρ: «Αν είναι δυνατόν, τώρα θα πρέπει να πάω στον δικαστή»

Ο Ματίας Λεσόρ παρά το γεγονός πως δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στους τελικούς βρέθηκε στο Game 2 που έγινε στο ΣΕΦ, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, θέλοντας να στηρίξει την ομάδα του.

Μάλιστα σήμερα (4/6) κλήθηκε σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή, μαζί με τους Γιαννακόπουλο, Σερέλη, Κοντό, Σλούκα και Παπαπέτρου για όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL.

Ο Λεσόρ σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αρνήθηκε να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας όταν τον απέβαλαν οι διαιτητές για για τον λόγο αυτό κλήθηκε σε απολογία.

Ο Γάλλος σέντερ σχολίασε αυτή την απόφαση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media: «Αν είναι δυνατόν, τώρα πρέπει να πάω στον δικαστή γαμ***» έγραψε συγκεκριμένα στο «X» ο Λεσόρ.

Now I have to go see a judge wtf

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) June 4, 2025