Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είναι πιθανό να μιλήσουν αυτή την εβδομάδα για τις τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, δήλωσε σήμερα Κυριακή ο διευθυντής του αμερικανικού Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ.

Το σάιτ Axios σημειώνει ότι μια τέτοια επικοινωνία θα σηματοδοτούσε μια σημαντική πρόοδο στην ολοένα και πιο ταραχώδη εμπορική σχέση μεταξύ των δύο χωρών και είναι ένα βήμα που Αμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν ότι ήταν απαραίτητο για να υπάρξει προχώρημα.

Την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social ότι η Κίνα είχε «παραβιάσει πλήρως» τη συμφωνία για την παύση των δασμών στην οποία κατέληξαν οι δύο χώρες στα μέσα Μαΐου, αυξάνοντας τους φόβους ότι η εκτόνωση θα μπορούσε να αποτελέσει παρελθόν.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Donald Trump and XI Jinping are expected to hold a phone call this coming week to discuss on trade

🇺🇲🇨🇳🇺🇲🇨🇳 pic.twitter.com/NjjP1E63eT

— Wanda Report (@Wandareport) June 1, 2025