«Πιθανός προορισμός για τον Αντετοκούνμπο οι Σέλτικς» (vid)

Τους Μπόστον Σέλτικς βλέπει ως πιθανό προορισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο γνωστός δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιαντ Γουίντχορστ, ο οποίος αναλύει και τους λόγους για τους οποίους οι «Κέλτες» είναι η ιδανική ομάδα για τον «Greek Freak».

Έτσι επισήμανε πως ο Αντετοκούνμπο έχει ως πρώτο στόχο να πάει σε μία ομάδα που έχει ως στόχο την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ, και φυσικά θα πρέπει να μπορεί να ικανοποιήσει τους Μπακς με ένα trade και έμψυχα ανταλλάγματα. Γι’ αυτό και εκτός των Σέλτικς ανέφερε ότι ένας άλλος προορισμός μπορεί να είναι και οι Νικς.

Για να γίνει ωστόσο αυτό το deal για τους Σέλτικς, όπως ανέφερε ο Γουίντχορστ θα πρέπει για να στηρίξουν το συμβόλαιο του Γιάννη, να αποχωριστούν ένα αντίστοιχα μεγάλο συμβόλαιο.

.@windhorstespn says «the move for Giannis, if he has the control, is to go to the East.»

