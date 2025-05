«Εξετάζει τις επιλογές του ο Αντετοκούνμπο» (vid)

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς μόνο σίγουρο δεν είναι. Ο «Greek Freak», όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια, δεν έχει συζητήσει με τη διοίκηση των «ελαφιών» ακόμη για το αν θα παραραμείνει ή οχι, καθώς εξετάζει τις επιλογές του.

Συγκεκριμένα, ο Σαράνια ήταν καλεσμένος στο «The Pat McAfee Show» και μίλησε για τον Έλληνα σούπερσταρ. Ο δημοσιογράφος, τόνισε πως ο Αντετοκούνμπο εξετάζει τις επιλογές του και δεν έχει αποφασίσει ακόμα, αν θέλει να πάει σε μία ομάδα που μπορεί άμεσα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ή να παραμείνει στο «σπίτι» του.

Από την πλευρά τους, οι Μπακς ελπίζουν πως η αγάπη και η αφοσίωση του «Greek Freak» θα τον κάνουν να αποφασίσει να παραμείνει και θέλουν να χτίσουν το ρόστερ τους γύρω του, ώστε να δημιουργήσουν μία ομάδα που μπορεί να παλέψει για το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια.

Looks like Giannis Antetokounmpo trade rumors are BUZZING 🤔

«Giannis Antetokounmpo is in the process of figuring things out. I’m told…» 👀😮‍💨

– @ShamsCharania #nbapic.twitter.com/DDprSN4BqO

— FirstSportz (@sportzfirst1) May 27, 2025