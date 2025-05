Έκρηξη στοίχισε σήμερα τη ζωή στη Ρωσία σε έναν πρώην στρατιωτικό που το 2022 είχε συμμετάσχει στην καταστροφική πολιορκία της ουκρανικής πόλης της Μαριούπολης, με τις ρωσικές αρχές να δηλώνουν ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για μια στοχευμένη δολοφονία που διαπράχθηκε από την Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή της, η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή αναφέρει πως διεξάγει έρευνες για το θάνατο στη διάρκεια της νύκτας δύο ανδρών οι οποίοι βρέθηκαν σε συνοικία κατοικιών της Σταυρούπολης (νοτιοδυτική Ρωσία) με τραύματα «προερχόμενα από έκρηξη».

Το ένα από τα θύματα είναι ο Ζαούρ Γκουρτσίεφ, 34 χρόνων, ένας βετεράνος «της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία, δήλωσε στο Telegram ο Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Σταυρούπολης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

💥 Russian Major Who Directed Airstrikes on Mariupol Killed in Explosion

In Stavropol, Zaur Gurchiyev — the man responsible for “developing missile targeting schemes” during the bombing of Mariupol — was killed in a grenade explosion.

According to reports, the blast occurred… pic.twitter.com/C7TUJGRWX4

— NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2025