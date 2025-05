Μάικλ Σάμλερ: Πέθανε ο «Chicago Mike» των Kool & the Gang

Ο Μάικλ Σάμλερ, μέλος του συγκροτήματος R&B Kool & the Gang, γνωστός ως Chicago Mike, έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σαββατοκύριακο μετά από τροχαίο ατύχημα στην Τζόρτζια των ΗΠΑ σε ηλικία 71 ετών.

Σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το PEOPLE, το μουσικό συγκρότημα επιβεβαίωσε το θάνατο του Σάμλερ. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατο του Μάικ Σάμλερ. Ο Μαίκ δούλεψε στο πλευρό των Kool & the Gang από το 2004-2015, φροντίζοντας ώστε τα παιδιά να δείχνουν τον καλύτερο εαυτό τους στη σκηνή κάθε βράδυ».

«Ενθουσίαζε επίσης το κοινό με την ενέργεια και τις χορευτικές του κινήσεις. Πιο πρόσφατα, ο Μαίκ βοήθησε τους Kool με τις εκδηλώσεις σαμπάνιας LeKool», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Όλοι εδώ στους Kool & the Gang έχουν καλές αναμνήσεις από τον Mike και θα μας λείψει. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Σύμφωνα με το Fox 5 Atlanta, ο μουσικός, που ήταν γνωστός ως «Chicago Mike», πέθανε το Σαββατοκύριακο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Μέιμπλτον της Τζόρτζια. Ο Σάμλερ, ο οποίος οδηγούσε το δικό του αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο το βράδυ της Κυριακής 25 Μαΐου. Πέθανε επί τόπου.

Ο δήμαρχος του Μέιμπλτον, Μάικλ Όουενς, εξέδωσε δήλωση μετά το θάνατο του Σάμλερ την Τετάρτη 28 Μαΐου. «Αυτό το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης ο κόσμος έχασε έναν θρύλο της μουσικής. Ο Μαίκλ Σάμλερ, γνωστός ως ‘Chicago Mike’ των Kool and the Gang πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Κυριακής στην Veterans Memorial Highway κοντά στην Buckner Road. Ήταν 71 ετών».

«Η πόλη του Μέιμπλτον, το δημοτικό συμβούλιο και εγώ μαζί με τους φίλους, την οικογένεια και τους θαυμαστές του θρηνούμε την απώλειά του».

Ο Chicago Mike

Ο Σάμλερ εντάχθηκε στο συγκρότημα – το οποίο υπήρχε ήδη από το 1964 – το 1985 και σχηματίστηκε στο Νιου Τζέρσεϊ. Το συγκρότημα είναι γνωστό για τις χορευτικές επιτυχίες του «Celebration», «Get Down on It», «Ladies’ Night» και «Jungle Boogie».

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης το 2018 στο Kelly Talk Show με έδρα τη Τζόρτζια, ο Σάμλερ μοιράστηκε το πώς έγινε μέλος των Kool & the Gang. «Είχα μια τοπική μπάντα από το Σικάγο που λεγόταν Power Pac», είπε για το συγκρότημα.

«Ένας από τους σεκιούριτι των Kool & the Gang έπιασε το νούμερό μας στο κλαμπ στο Σικάγο και γίναμε φίλοι».

Ο φύλακας ασφαλείας ζήτησε από τον Σάμλερ να έρθει να συναντήσει το συγκρότημα R&B μαζί του στη Μινεάπολη. Ο Σάμλερ είπε ότι ξεκίνησε ως στυλίστας-χορογράφος επειδή έτσι του συστήθηκαν. «Μόλις είδαν ότι μπορούσα να κάνω και κάποια άλλα πράγματα, είπαν ότι πρέπει να σε έχουμε στη σκηνή».

Ο Σάμλερ είπε ότι ξεκίνησε ως opener/hypeman για την αρχή των συναυλιών τους λόγω της ενεργητικής του παρουσίας και κατέληξε να ενταχθεί στο συγκρότημα ως επίσημο μέλος, βοηθώντας στα δεύτερα φωνητικά.

Στη συνέντευξη του 2018, ο Σάμλερ μίλησε επίσης για το πόσο σπουδαίο ήταν να βλέπεις το συγκρότημα να γιορτάζει ενώ εμφανιζόταν για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Το συγκρότημα, το οποίο έχει κερδίσει δύο βραβεία Grammy, έλαβε αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ το 2015. Για την 60ή επέτειο του συγκροτήματος τον Μάιο του 2023, ξεκίνησαν την περιοδεία Kool & the Gang Rock the World Tour. Επίσης, κυκλοφόρησαν ένα νέο άλμπουμ People Just Wanna Have Fun τον ίδιο Ιούλιο.