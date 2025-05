Ο Σαλάχ αποκάλυψε πότε θα σταματήσει να παίζει πόδοσφαιρο (pic)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την επιδραστικότητά του στη Λίβερπουλ και φέτος, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις. Με 29 γκολ και 18 ασίστ στην Premier League, ήταν καθοριστικός στην πορεία των «Reds» στη μάχη για τον τίτλο.

Παρότι έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ο Αιγύπτιος σταρ αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα. Μιλώντας στην εφημερίδα «ON Sports» της πατρίδας του, ανέφερε: «Θα σταματήσω να αγωνίζομαι μόνο όταν νιώσω ότι ήρθε η ώρα. Αν με ρωτάτε τώρα, θεωρώ πως μπορώ να παίζω μέχρι τα 39 ή 40 μου, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αν όμως νιώσω ότι πρέπει να σταματήσω νωρίτερα, θα το κάνω».

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι το περασμένο καλοκαίρι ήταν κοντά στο να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία, όμως τελικά επήλθε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Λίβερπουλ. Παρόλα αυτά, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία στο μέλλον.

«Δεν μπορώ να ξέρω τι επιφυλάσσει το μέλλον. Προς το παρόν, είμαι ευχαριστημένος εδώ και θα συνεχίσω στη Λίβερπουλ για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Μετά θα αξιολογήσω τις επιλογές μου», είπε χαρακτηριστικά.

