Ο Νίκος Καμτσής αποκαλύπτει όλα όσα θα δούμε στο Φεστιβάλ Fallen Trees από 18 έως και 22 Ιουνίου στο Άλσος Γαλατσίου

Επτά κορυφαία θέατρα από την Ευρώπη – από τις παγωμένες σκηνές της Σκανδιναβίας έως τις φλογισμένες πλατείες της Μεσογείου – ενώνουν τις δυνάμεις τους, συμμετέχοντας στο “Fallen Trees-the agony of existence”.

Το πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ που διοργανώνει το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ-Αερόπλοιο, (καλλιτεχνική διεύθυνση Νίκος Καμτσής) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Creative Europe, υπό την Αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί 18-22 Ιουνίου στο Άλσος Γαλατσίου.

Το πλούσιο πρόγραμμά του απευθύνεται σε μεγάλους και μικρούς, ενώ συνδυάζει την καλλιτεχνική έκφραση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη διαπολιτισμική κατανόηση. Στο επίκεντρο, η κλιματική κρίση και η αιώνια διαταραγμένη σχέση ανθρώπου και φύσης.

Ο Νίκος Καμτσής μίλησε στο in και μας αποκάλυψε όλα όσα θα δούμε από 18 έως και 22 Ιουνίου στο Άλσος Γαλατσίου.

Γιατί αποφασίσατε να διοργανώσετε ένα φεστιβάλ, πυρήνας των εκδηλώσεων του οποίου είναι το περιβάλλον και κυρίως τα δάση και τα δέντρα;

Η απόφαση να διοργανώσουμε το φεστιβάλ “Fallen Trees” στο Άλσος Γαλατσίου, με επίκεντρο το περιβάλλον και τα δέντρα, προέκυψε από την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση μέσα από την τέχνη. Τα δάση, πνεύμονες του πλανήτη, υφίστανται τεράστιες απώλειες, αυτό το ξέρουμε πολύ καλά στη χώρα μας. Πιστεύουμε πως το θέατρο, ως κοινωνικός καθρέφτης, έχει τη δύναμη να αφυπνίσει και να εμπνεύσει. Επτά κορυφαία ευρωπαϊκά θέατρα συνεργάζονται για ν’ αφηγηθούν ιστορίες εμπνευσμένες από τη φύση, το περιβάλλον, την κλιματική κρίση εστιάζοντας στα δέντρα και στα δάση και συνδυάζοντας παραστάσεις, εργαστήρια και ομιλίες, που καλούν μικρούς και μεγάλους να προβληματιστούν. Με ελεύθερη είσοδο, το φεστιβάλ γίνεται προσιτό σε όλους, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη διαπολιτισμική σύνδεση.

Το θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ πιστεύει ότι ο κοινωνικός ρόλος του θεάτρου είναι καθοριστικός: δεν ψυχαγωγεί μόνο, αλλά παρεμβαίνει στην καθημερινότητα, προκαλώντας συναισθήματα και δράση. Αυτή είναι η φιλοσοφία και η ιδεολογία του θεάτρου μας από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του με όποιες παραστάσεις έχει κάνει εδώ και 25 χρόνια. Μέσα από βιωματικές δράσεις, όπως φυτεύσεις δέντρων και δημιουργία έργων από ανακυκλώσιμα υλικά, το “Fallen Trees” καλλιεργεί περιβαλλοντική συνείδηση, ιδιαίτερα στα παιδιά, που μαθαίνουν να σέβονται τη φύση. Αυτή η παρέμβαση υπερβαίνει το εφήμερο ενός γεγονότος, χτίζοντας συνήθειες βιωσιμότητας. Το θέατρο γίνεται φωνή της Γης, καλώντας την κοινωνία να δράσει συλλογικά για έναν πλανήτη όπου τα δέντρα δεν είναι θύματα, αλλά σύμμαχοι. Το φεστιβάλ είναι μια εξέγερση μέσω της τέχνης, που εμπνέει αλλαγή στην καθημερινή ζωή.

Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι φορείς που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ;

Τα κριτήρια επιλογής των φορέων για το φεστιβάλ “Fallen Trees” επικεντρώθηκαν στην καλλιτεχνική ποιότητα, τη δέσμευση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη διαπολιτισμική συνεργασία. Επιλέχθηκαν επτά κορυφαία ευρωπαϊκά θέατρα, από τη Σκανδιναβία έως τη Μεσόγειο, με βάση την εμπειρία τους σε παραστάσεις που συνδυάζουν τέχνη και κοινωνικό μήνυμα. Αξιολογήθηκε η ικανότητά τους να δημιουργούν έργα που αναδεικνύουν την κλιματική κρίση και τη σημασία των δασών, όπως πειραματικές παραστάσεις και διαδραστικές δράσεις. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στη δέσμευσή τους για βιώσιμες πρακτικές, όπως η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρόγραμμα Creative Europe ενέκρινε πανηγυρικά την πρόταση που κατέθεσε το Θέατρο DAH της Σερβίας κι εξασφάλισε σε όλους του οργανισμούς που συμμετέχουν μια μικρή σχετικά χρηματοδότηση. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία και οι φορείς μοιράζονται ένα κοινό όραμα για έναν πλανήτη όπου η φύση είναι σύντροφος, ενισχύοντας την κοινωνική παρέμβαση του φεστιβάλ.

Καλείτε το κοινό, όχι μόνο για θέαση, αλλά και για δράση. Μπορεί το θέατρο να μετατοπίσει τους θεατές, να τους οδηγήσει να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές, να γίνουν πιο ενεργοί πολίτες;

Το φεστιβάλ “Fallen Trees” καλεί το κοινό όχι μόνο να παρακολουθήσει, αλλά να δράσει, αποδεικνύοντας ότι το θέατρο μπορεί να μεταμορφώσει τους θεατές σε ενεργούς πολίτες.

Υποτιμούμε τον ρόλο του ζωντανού θεάτρου και της τέχνης γενικότερα τοποθετώντας τα μόνο στον ρόλο της διασκέδασης και των κοσμικών Σαββατιάτικων εξόδων. Το θέατρο είναι πολύ δυνατό μέσον. Μην ξεχνάμε ότι είναι το μόνο μέσον όπου ζωντανοί άνθρωποι δημιουργούν σε παρόντα χρόνο μπροστά σε ζωντανούς ανθρώπους. Αυτό είναι τρομερά δυνατό.

Μέσα από παραστάσεις επτά κορυφαίων ευρωπαϊκών θεάτρων στο Άλσος Γαλατσίου, οι ιστορίες δέντρων και η κλιματική κρίση αγγίζουν συναισθηματικά, προκαλώντας προβληματισμό. Δεν είναι απλή ψυχαγωγία· οι παραστάσεις, με ελεύθερη είσοδο, συνδυάζονται με εργαστήρια και συζητήσεις, που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή. Αυτές οι βιωματικές δράσεις ωθούν μικρούς και μεγάλους να υιοθετήσουν συνειδητές επιλογές, όπως ανακύκλωση ή εξοικονόμηση πόρων.

Το θέατρο, ως μέσο αφήγησης, έχει τη δύναμη να σπάσει την αδιαφορία. Οι θεατές, βιώνοντας τη συγκίνηση και την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή, εμπνέονται ν’ αναλάβουν δράση στην καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, τα παιδιά που συμμετέχουν σε εργαστήρια μαθαίνουν να σέβονται τη φύση, ενώ οι ενήλικες, μέσα από συζητήσεις, συνειδητοποιούν τη συλλογική ευθύνη. Το “Fallen Trees” δημιουργεί μια κοινότητα που δεν μένει παθητική, αλλά δρα για τη βιωσιμότητα. Έτσι, το θέατρο γίνεται καταλύτης, μετατρέποντας την τέχνη σε κίνημα για έναν πλανήτη όπου οι πολίτες είναι ενεργοί υπερασπιστές της φύσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εργαστήρια για παιδιά. Ο ίδιος έχετε ιδρύσει το ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-την παιδική σας σκηνή που μετρά 40 χρόνια! Κατά πόσο η επαφή σας με τα παιδιά άλλαξε τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο;

Η επαφή μου με τα παιδιά μέσω του «Αερόπλοιου», της παιδικής σκηνής που ίδρυσα πριν 40 χρόνια, και τώρα με τα εργαστήρια του φεστιβάλ “Fallen Trees”, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο. Τα παιδιά, με την αθωότητα και την ειλικρίνειά τους, αντιλαμβάνονται τη φύση ως φίλο, όχι ως πόρο, κάτι που με έκανε να επανεξετάσω τη δική μου σχέση με το περιβάλλον. Στο Άλσος Γαλατσίου, τα εργαστήρια του φεστιβάλ, όπως η δημιουργία έργων από ανακυκλώσιμα υλικά ή οι ιστορίες για δέντρα, δείχνουν πώς τα παιδιά αγκαλιάζουν την περιβαλλοντική ευαισθησία με ενθουσιασμό.

Μέσα από το «Αερόπλοιο», έμαθα ότι τα παιδιά δεν είναι μόνο αποδέκτες γνώσης, αλλά και δημιουργοί αλλαγής. Η φαντασία τους μετατρέπει σύνθετα ζητήματα, όπως η κλιματική κρίση, σε απλές, εφικτές δράσεις. Αυτή η οπτική με ώθησε να δω το θέατρο όχι μόνο ως τέχνη, αλλά ως μέσο παρέμβασης στην καθημερινότητα. Η αλληλεπίδραση με παιδιά με δίδαξε να εκτιμώ τη δύναμη της συν-δημιουργίας, όπου μικροί και μεγάλοι συνεργάζονται για έναν βιώσιμο πλανήτη. Το “Fallen Trees”, με ελεύθερη είσοδο και δράσεις για όλες τις ηλικίες, ενισχύει αυτή την πεποίθηση, δείχνοντας ότι η παιδική ματιά μπορεί να εμπνεύσει έναν κόσμο πιο συνειδητό και αισιόδοξο.

Τι παράσταση έχετε ετοιμάσει εσείς, ως «Τόπος Αλλού» και με τι συναισθήματα εύχεστε να φύγει ο θεατής από το Άλσος Γαλατσίου;

Το «Τόπος Αλλού» ετοιμάζει και θα παρουσιάσει και θα κλείσει το Φεστιβάλ την Κυριακή 22 Ιουνίου το βράδυ (τελευταία μέρα του φεστιβάλ) ένα θέαμα με τίτλο The “Breathing of the earth” μια πειραματική performance που συνδυάζει σωματικό θέατρο, ζωντανά ηχοτοπία σε συνδυασμό με μύθους από την Ελληνική μυθολογία που έχουν σχέση με τα δέντρα (Ο μύθος της νύφης Δάφνης που έγινε δέντρο για να αποφύγει τον έρωτα του Απόλλωνα, ο μύθος της Ελιάς σαν ιερό δέντρο της Αθήνας, δώρο της θεάς Αθηνάς στην πόλη κλπ). Το θεατρικό μέρος συνοδεύεται από την συνεχή παρουσία της μουσικής του Χρήστου Ξενάκη και την έντονη κίνηση της Ναταλία Στυλιανού. Συνεργάτες πολύτιμοι εδώ και χρόνια μαζί με τα σκηνικά της Μίκας Πανάγου και τις μάσκες της Ιωάννας Καραγιώργου. Βλέπετε το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟϋ δουλεύει με μία σχετικά σταθερή ομάδα συνεργατών. Το ίδιο γίνεται λίγο-πολύ και με τους ηθοποιούς. Η Λαμπρινή Θάνου μετράει οκτώ χρόνια μαζί μας και η Ναταλί Φλουρί τέσσερα. Σ΄ αυτό το θέαμα όμως που δεν βασίζεται στον κείμενο και σε ένα έργο γραμμένο από κάποιον συγγραφέα έχω την τύχη να συνεργάζομαι με νέα παιδιά που φέρνουν τον ενθουσιασμό τους στην παράσταση πέρα από το ταλέντο τους. Τόσο εγώ όσο και η Ναταλία δουλεύουμε καταπληκτικά με την Γαλάτεια Μαυρομάτη, Νεφέλη Καστανιά, Άννα Τράκου και την Τάρια Δημακογιάννη. Μετά την πρεμιέρα στην Αθήνα, η παράσταση θα ταξιδέψει στην Φρανκφούρτη (31 Ιουλίου) και τον Οκτώβριο στη Σεβίλλη, ενισχύοντας το διαπολιτισμικό μήνυμα του φεστιβάλ.

Ευχή μας είναι οι θεατές να φύγουν από το Άλσος Γαλατσίου με ένα μείγμα οργής για την περιβαλλοντική κρίση, ελπίδας για αλλαγή και αποφασιστικότητας να δράσουν. Θέλουμε να αισθανθούν ότι η φύση δεν είναι κάτι έξω από μας αλλά μέρος του εαυτού μας, και να εμπνευστούν να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές. Μέσα από την τέχνη, στοχεύουμε να μετατρέψουμε την παθητική θέαση σε ενεργό συμμετοχή, αφήνοντας το κοινό με μια βαθιά αίσθηση ευθύνης και αισιοδοξίας για έναν πιο πράσινο πλανήτη.

Τι μας απομακρύνει από το να έρθουμε σε ουσιαστική επαφή με τη φύση; Είναι ο τρόπος που έχουμε δομήσει τις ζωές μας, η τσιμεντοποίηση των μεγαλουπόλεων;

Η αποξένωσή μας από τη φύση είναι το τίμημα που πληρώνουμε για τον πολιτισμό που δημιουργήσαμε και που απολαμβάνουμε. Έναν πολιτισμό που μας έχει ξεφύγει και τώρα στρέφεται εναντίον μας. Η απομάκρυνσή μας πηγάζει από τον τρόπο που έχουμε δομήσει τις ζωές μας και την τσιμεντοποίηση των μεγαλουπόλεων. Οι πόλεις, γεμάτες τσιμέντο και πολυκατοικίες, περιορίζουν την πρόσβαση σε πράσινους χώρους, αποκόβοντας τους κατοίκους από τη φυσική ομορφιά. Η καθημερινότητά μας, κυριαρχούμενη από τεχνολογία, οθόνες και γρήγορους ρυθμούς, μας απομονώνει από το περιβάλλον. Η καταναλωτική κουλτούρα προάγει την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ενώ η έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενισχύει την αδιαφορία για την κλιματική κρίση.

Το φεστιβάλ “Fallen Trees” στο Άλσος Γαλατσίου αντιμετωπίζει αυτή την αποξένωση, καλώντας μικρούς και μεγάλους να επανασυνδεθούν με τη φύση μέσω της τέχνης. Επτά κορυφαία ευρωπαϊκά θέατρα παρουσιάζουν παραστάσεις που αφηγούνται ιστορίες προκαλώντας συναισθήματα θρήνου και ελπίδας για την κλιματική κρίση.

Η τσιμεντοποίηση που ανέφερα όχι μόνο στερεί τη φυσική ομορφιά, αλλά αποδυναμώνει την αίσθηση κοινότητας με τη φύση. Η έλλειψη χρόνου και η προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη έναντι της βιωσιμότητας απομακρύνουν περαιτέρω τους ανθρώπους. Το “Fallen Trees” χρησιμοποιεί την τέχνη ως παρέμβαση, υπενθυμίζοντας ότι η φύση είναι σύμμαχος, όχι πόρος. Μέσα από τη διαπολιτισμική συνεργασία και τη συμμετοχή, το φεστιβάλ καλλιεργεί μια νέα νοοτροπία, εμπνέοντας τους πολίτες να δράσουν για έναν βιώσιμο πλανήτη, ξεπερνώντας τα εμπόδια της σύγχρονης ζωής.

Είστε ένας άνθρωπος της πόλης, το «Τόπος Αλλού» είναι στην Κυψέλη. Ποια η δική σας επαφή με τη φύση;

Ως άνθρωπος της πόλης και ιδρυτής του «Τόπος Αλλού» στην Κυψέλη, η καθημερινότητά μου κινείται μέσα στο αστικό τσιμέντο. Ωστόσο, κάθε καλοκαίρι διαμένω για αρκετό διάστημα σε ένα χωριό με εξήντα κατοίκους στα βουνά της Ροδόπης, μέσα στο δάσος, με ελάχιστη επαφή με τηλεόραση και social media. Αυτή η εμπειρία δεν είναι απλή ξεκούραση, αλλά ριζική ανανέωση. Η μυρωδιά των πεύκων, ο ήχος του ανέμου και η ησυχία του δάσους με επανασυνδέουν με τη γη και την φύση, δίνοντάς μου δύναμη να αντιμετωπίσω τη «ζούγκλα» της Αθήνας.

Με πρωταγωνίστρια τη φύση

Το Άλσος Γαλατσίου, ένας πνεύμονας πρασίνου μέσα στην πόλη, γίνεται ο καμβάς αυτού του φεστιβάλ που προσκαλεί το κοινό να βιώσει τη δύναμη της τέχνης, σ’ αρμονία με τη φύση.

Το πρόγραμμα του “Fallen Trees-the agony of existence” είναι μια καλειδοσκοπική έκρηξη: από πειραματικές performance που ενσωματώνουν ζωντανά ηχοτοπία δασών, μέχρι σωματικό θέατρο, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, διαδραστικές εγκαταστάσεις με ανακυκλωμένα υλικά. Δεν θα λείπουν και οι συζητήσεις με ακτιβιστές και καλλιτέχνες, στόχος των οποίων είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα κλιματικής αλλαγής και της προστασίας των δασών.

Τα θέατρα και οι πολιτιστικοί οργανισμοί από την Ευρώπη που θα συμμετάσχουν είναι τα:

Ug Dah Teatar (Σερβία)

Θέατρο Τόπος Αλλού-Αερόπλοιο (Ελλάδα)

Smashing Times Theatre Company Limited (Ιρλανδία)

Grenland Friteater (Νορβηγία)

Centro De Arte Y Producciones Teatrales SL (Ισπανία)

Protagon-Freunde und Foerderer Freier Theater (Γερμανία)

Stichting Zid (Ολλανδία)

Action Synergy (Ελλάδα)

Η σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας, η κρίσιμη ανάγκη σωτηρίας του πλανήτη μας και ο ρόλος του θεατρικού μέσου στην προώθηση της βιωσιμότητας θα εξεταστούν σε βάθος καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Σ’ αυτό ελπίζει να συνεισφέρει το “Fallen Trees-the agony of existence”.

Ο σκηνοθέτης Νίκος Καμτσής, ιδρυτής του Θεάτρου Τόπος Αλλού και της παιδικής σκηνής του, Αερόπλοιο, ο οποίος είναι η ψυχή του φεστιβάλ σημειώνει: «Το Φεστιβάλ “Fallen Trees-the agony of existence” δεν είναι απλώς ένα πολιτιστικό γεγονός, αλλά μια πρόσκληση σε εξέγερση. Η κλιματική κρίση δεν είναι μακρινή απειλή – είναι εδώ, στους καπνούς, στις πυρκαγιές, στα γυμνά τοπία που αφήνουμε πίσω. Το Θέατρο Τόπος Αλλού – Αερόπλοιο, πιστό στην αποστολή του ν’ ανατρέπει και να εμπνέει, καλεί το κοινό να γίνει συν-δημιουργός αυτής της εμπειρίας. Φέρτε την οργή σας, την ελπίδα σας, τη φωνή σας. Ελάτε να περπατήσουμε ανάμεσα στα δέντρα, να ακούσουμε τις ιστορίες τους, να κλάψουμε για την απώλεια και να ονειρευτούμε έναν κόσμο όπου η φύση δεν είναι θύμα, αλλά σύντροφος. Το “Fallen Trees-the agony of existence” δεν είναι απλώς θέαμα – είναι κάλεσμα. Θα είστε εκεί;»

Ταυτότητα φεστιβάλ

FALLEN TREES-the agony of existence

Θέατρο | Εκθέσεις | Εκδηλώσεις για παιδιά

Διοργάνωση: Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ – Αερόπλοιο

Με την υποστήριξη του CREATIVE EUROPE, υπό την Αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου και με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Προβολή & Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We Will

Πότε: Από Τετάρτη 18 έως και Κυριακή 22 Ιουνίου

Πού: Άλσος Γαλατσίου (πάνω από το κολυμβητήριο)

Εργαστήρια για παιδιά και workshops: 18.00

Έναρξη παραστάσεων: στις 21.00

Δωρεάν είσοδος

Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ θ’ ανακοινωθεί προσεχώς.