Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 79 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 163 τραυματίστηκαν μετά από επιθέσεις του Ισραήλ τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις αναφορές των νοσοκομείων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο, ο απολογισμός του δεν περιλαμβάνει στοιχεία των νοσοκομείων στη βόρεια Γάζα, εξαιτίας της δυσκολίας που υπάρχει να επικοινωνήσει με αυτά.

Με βάση αυτή την ενημέρωση, οι νεκροί στη Γάζα έχουν φτάσει πλέον τις 54.056 και οι τραυματίες τις 123.129.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα, ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 61.700, σημειώνοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων.

Ο κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας δεν καλύπτονται πλέον από την αρχή της αυτοάμυνας βάσει του διεθνούς δικαίου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

UN Human Rights Commissioner Volker Türk accuses Israel of inhumanity in military operations in Gaza, describing situation in Palestinian territory as «catastrophic,» calling for urgent international interventionhttps://t.co/TC9Wib8miA

— Daily Sabah (@DailySabah) May 27, 2025