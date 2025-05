Ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera σημειώνουν ότι τουλάχιστον 81 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις του Ισραήλ σε όλη τη Γάζα από τα ξημερώματα της Δευτέρας μέχρι τώρα, δηλαδή μέσα σε 24 ώρες.

Πενήντα τρεις από τους νεκρούς ήταν στην πόλη της Γάζας.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στην Ουάσινγκτον λέει ότι υπάρχουν «πολύ διαφορετικά μηνύματα» από τις συνομιλίες για την εκεχειρία.

Πηγή του αραβικού μέσου είπε ότι η Χαμάς συμφώνησε στην πρόταση που έκανε ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ που περιλαμβάνει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση 10 Ισραηλινών ομήρων ως αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι αυτό που είδε ο Γουίτκοφ από την παλαιστινιακή οργάνωση είναι «απογοητευτικό και εντελώς απαράδεκτο».

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να βλέπει φωτιές, αφού είδε «τόσους πολλούς ανθρώπους – τόσα πολλά παιδιά» να καίγονται ζωντανοί στις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

«Δεν μπορώ πια να βλέπω φωτιές χωρίς να αισθάνομαι ναυτία», ανέφερε η αξιωματούχος του ΟΗΕ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περισσότερες από 470.000 προβολές.

«Είθε οι Παλαιστίνιοι να μας συγχωρήσουν», πρόσθεσε.

I’ve seen the silhouettes of so many people—so many children—burning alive, that I can’t look at fire anymore without feeling sick to my stomach.

WE

MUST

STOP

THIS

MASSACRE.

May the Palestinians forgive us. pic.twitter.com/LRBvWyDaru

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 26, 2025