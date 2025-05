Μια βρετανίδα χειρουργός που βρίσκεται σε αποστολή σ’ ένα νοσοκομείο στη Γάζα δήλωσε χθες Δευτέρα πως «δεν έχει δει ποτέ ξανά τόσους τραυματίες από έκρηξη», τη στιγμή που το Ισραήλ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει ισοπεδωθεί έπειτα από 20 μήνες πολέμου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Δεν έχω δει ποτέ τόσα τραύματα από έκρηξη σ’ ολόκληρη τη ζωή μου, ούτε τόσους τραυματίες στη Γάζα», δήλωσε η Βικτόρια Ρόουζ, μέλος μιας ιατρικής αποστολής από τη Βρετανία που προσφέρει τις υπηρεσίες της στο νοσοκομείο Νάσερ, στην πόλη Χαν Γιούνις (νότια).

Η χειρουργός κάνει λόγο για «αρκετά υψηλό ποσοστό εγκαυμάτων από τα οποία είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει κανείς»

#British surgeon Victoria Rose, reporting from #Gaza, says most of the injuries she is treating involve severe burns, with many young children suffering extensive burns, and in some cases, limbs such as hands or feet blown off.#GazaGenocide‌ #IsraeliNewNazism #IsraeliWarCrimes pic.twitter.com/lgnG2GxQxy — ACT 4 PALESTINE 🇵🇸 (@Act4pal1) May 26, 2025

Η Ρόουζ, η οποία έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη Λωρίδα της Γάζας, εξήγησε πως διαπιστώνει πολλά σοβαρά εγκαύματα, τυπικά σε ανθρώπους που έχουν εκτεθεί σ’ εκρήξεις.

«Παρατηρούμε αυτά τα τραύματα επίσης σε πολύ μικρά παιδιά», συμπλήρωσε η ίδια, από την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου.

Μετά την επανάληψη των βομβαρδισμών τη 18η Μαρτίου, το Ισραήλ πραγματοποιεί δεκάδες αεροπορικά πλήγματα την ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν πως δεν υπάρχει πλέον κανένα ασφαλές μέρος στον κατεστραμμένο θύλακα.

It’s the worst I’ve ever seen it in GazaBritish surgeon Dr Victoria Rose tells Victoria Derbyshire about the current situation at Nasser Hospital in Khan Younis, Gaza, adding»there are more patients coming through the door than I have ever witnessed before #GazaGenocide pic.twitter.com/AM7tqxBr3f — سهيل أياز البلوشي🇴🇲 (@AyazShyl) May 25, 2025

Η χειρουργός κάνει λόγο για ένα αρκετά υψηλό ποσοστό εγκαυμάτων από τα οποία είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει κανείς, ακόμα και στις δυτικές χώρες «όπου δεν υπάρχει πόλεμος και όπου εμείς διαθέτουμε νοσοκομεία που λειτουργούν και κάθε είδους ιατρικό εξοπλισμό».

Περιγράφει επίσης ένα άλλο είδος τραυμάτων που προκαλούνται από τις εκρήξεις: «ό,τι περιβάλλει τα θύματα εκσφενδονίζεται με μεγάλη ταχύτητα, χτυπάει τους αμάχους και προκαλεί διαπεραστικά τραύματα».

Συχνά ακρωτηριάζονται

Σύμφωνα με την ίδια, τα θύματα συχνά ακρωτηριάζονται. «Και καθώς πολλοί ζουν σε σκηνές, έρχονται συχνά στο νοσοκομείο με πληγές καλυμμένες από χώμα».

«Το πρώτο πράγμα που εμείς κάνουμε, είναι να καθαρίσουμε τις πληγές, να τις καλύψουμε, κατόπιν να επιχειρήσουμε να σώσουμε ό,τι είναι δυνατόν από το τραυματισμένο μέλος», εξήγησε η ίδια.

Αυτές οι δυσκολίες οξύνονται από τον ολοένα και μικρότερο αριθμό των νοσοκομείων που συνεχίζουν να λειτουργούν στη Γάζα.

«Στον δεύτερο όροφο, μία από τις μονάδες καταστράφηκε από ένα πλήγμα. Στον τέταρτο, επλήγη η μονάδα εγκαυμάτων», διευκρίνισε η γιατρός.

Πηγή: ΑΠΕ