Νέα ανάρτηση για τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κάνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας, ανάμεσα σε άλλα, «λιγότερο διάλογο, περισσότερη πίεση στον Πούτιν».

«Οι δυνάμεις αεράμυνας και οι διασώστες μας εργάζονταν όλη τη νύχτα. Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε τον μεγαλύτερο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας από την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας – 355 επιθετικά UAV, κυρίως ‘Shaheds’. Υπήρχαν επίσης 9 πύραυλοι κρουζ. Δυστυχώς, υπάρχουν τραυματίες και ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές», γράφει στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση στο Χ:

Our air defense forces and rescuers were working all night. The Russian army launched the largest number of drones against our cities and communities since the beginning of the full-scale war — 355 attack UAVs, mostly «Shaheds.» There were also 9 cruise missiles. Sadly, there are… pic.twitter.com/5oXmv5zoy2

