Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «τρελαθεί τελείως» ίσως να οφείλεται σε υπερβολική συναισθηματική φόρτιση, αλλά ευχαρίστησε τον Αμερικανό ηγέτη για τη βοήθειά του στην έναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν έχει «τρελαθεί τελείως» με το να εξαπολύει τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου κατά της Ουκρανίας και ότι εξετάζει νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, αν και παράλληλα επέκρινε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στους Αμερικανούς και στον πρόεδρο Τραμπ προσωπικά για τη βοήθειά του στη διοργάνωση και έναρξη αυτής της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ για τον Πούτιν.

«Φυσικά, παράλληλα, πρόκειται για μια πολύ κρίσιμη στιγμή, η οποία συνδέεται με τη υπερβολική συναισθηματική φόρτιση του καθενός φυσικά και με συναισθηματικές αντιδράσεις».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🇷🇺 KREMLIN SHRUGS OFF TRUMP’S “CRAZY” JAB AT PUTIN

Trump called Putin “absolutely CRAZY” after Russia’s biggest airstrike of the war—and the Kremlin’s response?

Basically: he’s just emotional.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov:

«We are really grateful to Trump for their… https://t.co/didgUT2zpJ pic.twitter.com/3RliqQFgtZ

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 26, 2025