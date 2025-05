Φρίντα Κάλο: Μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο φωτίζει την εμβληματική της διαδρομή

Just an Accident

Η ιδέα γεννήθηκε όταν ήμουν στη φυλακή: Οι πρώτες δηλώσεις του Τζαφάρ Παναχί μετά τη βράβευσή του στις Κάννες

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί έλαβε το βραβείο του Χρυσού Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2025 για την ταινία του It Was Just an Accident το οποίο ασκεί κριτική στο Ιρανικό κράτος.