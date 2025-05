Ο δημοσιογράφος Χασάν Ματζντί Αμπού Ουάρντα είναι ο τελευταίος εργαζόμενος σε ΜΜΕ που έχασε τη ζωή του στη Γάζα αφού ήταν ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώθηκαν μετά από επίθεση του Ισραήλ στην Τζαμπάλια, στα βόρεια της Λωρίδας.

Το κυβερνητικό Γραφείο Τύπου της Γάζας επιβεβαίωσε τον θάνατό του, λέγοντας ότι ο αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στον θύλακα αυξήθηκε σε 220.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: Journalist Hassan Majdi Abu Warda was killed along with several members of his family after an Israeli airstrike targeted their home in Jabalia al-Nazla, northern Gaza. pic.twitter.com/qnueYu7EwL

— Quds News Network (@QudsNen) May 25, 2025