Ισραήλ: Σειρήνες στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες περιοχές – Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν αργά σήμερα το πρωί σε οικισμούς του κεντρικού Ισραήλ έπειτα από την εκτόξευση ενός πυραύλου από τους Χούθι στην Υεμένη, ο οποίος αναχαιτίσθηκε, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Οι σειρήνες ήχησαν και σε ορισμένες συνοικίες της Ιερουσαλήμ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

#Israel says it has intercepted a missile fired by Yemen’s Houthi rebels

