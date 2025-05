Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε χθες Πέμπτη πως καταρρέει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εντείνονται το τελευταίο διάστημα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας επίσης τον μαζικό εκτοπισμό άμαχου πληθυσμού και τις τεράστιες ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης (στη φωτογραφία από arabnews.com, επάνω, βομβαρδισμός του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη βόρεια Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις).

🚨 Intensified military operations in #Gaza are pushing the health system to collapse: https://t.co/2k4K5nFCOO

➡️ At least 94% of all hospitals in the Gaza Strip are damaged or destroyed.

➡️Only 19 of 36 hospitals remain functional, although only partially.

➡️ 4 major hospitals… pic.twitter.com/X5sFg5JjAI

