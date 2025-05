Φίλος του Ολυμπιακού φόρεσε φανέλα της Μονακό λόγω… Σπανούλη (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό (23/5, 21.00) του Βασίλη Σπανούλη στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague που γίνεται στο Άμπου Ντάμπι. Οι «ερυθρόλευκοι ήταν η πιο σταθερή ομάδα της regular season, τερματίζοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η Μονακό τερμάτισε στην τέταρτη θέση και πέρασε τη Μπαρτσελόνα στα playoffs.

Η αγάπη των φίλων των Πειραιωτών για τον Βασίλη Σπανούλη είναι γνωστή, όμως για 40 λεπτά θα πρέπει να ξεχάσουν το ιδιαίτερο δέσιμο που έχουν για τον «Kill Bill» και να υποστηρίξουν όπως κάνουν πάντα την ομάδα τους με σκοπό να περάσει στον τελικό της Κυριακής (25/5).

Ένας φίλος του Ολυμπιακού, μετά από challenge των ανθρώπων των Μονεγάσκων που διαχειρίζονται τα social media, φόρεσε πάνω από την ερυθρόλευκη φανέλα, μία του Σπανούλη στα χρώματα της Μονακό που έφερε την υπογραφή του Έλληνα κόουτς!

This is what it’s all about… Respect! 👏

Huge respect before our #F4GLORY matchup against @Olympiacos_BC 🤝🏀

The power of the Spanoulis legend 🌟#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/LHI8K0SvIa

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 23, 2025