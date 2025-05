Ερευνητές του FBI και της αστυνομίας εξέτασαν την Πέμπτη γραπτά που φέρεται να ανήκουν στον ύποπτο για τη δολοφονία των δύο βοηθών της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. Επίσης εξετάζουν τις πολιτικές διασυνδέσεις του.

Η δολοφονία του Γιάρον Λισίνσκι και της Σάρα Λιν Μίλγκριμ έγινε έξω από το Εβραϊκό Μουσείο Capital στην αμερικανική πρωτεύουσα. Ο ύποπτος, Ελίας Ροντρίγκες, 30 ετών και γεννημένος στο Σικάγο, κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων το βράδυ της Τετάρτης.

Φώναξε «Ελεύθερη Παλαιστίνη» μετά τη σύλληψή του – Έδρασε μόνος του

Ήταν μέλη ομάδας νέων διπλωματών που συμμετείχαν σε εκδήλωση της Εβραϊκής Επιτροπής των ΗΠΑ, ομάδας που υποστηρίζει το Ισραήλ και αντιμετωπίζει τον αντισημιτισμό, κατά δήλωσή της. Αυτόπτες μάρτυρες στην Ουάσιγκτον είπαν ότι ο δράστης φώναξε «Ελεύθερη Παλαιστίνη» μετά τη σύλληψή του.

Μετά τη δολοφονία των δύο νέων διπλωματών οι ισραηλινές πρεσβείες ανά τον κόσμο αύξησαν τα μέτρα ασφαλείας.

Τα γραπτά του υπόπτου

Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μπονγκίνο, ανακοίνωσε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ερευνητές «έχουν γνώση ορισμένων γραπτών που φέρεται να είχαν εγκριθεί από τον ύποπτο». Εξετάζονται και σύντομα θα γνωρίζουν αν είναι αυθεντικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα «γραπτά» στα οποία αναφερόταν ο Νταν Μπονγκίνο είναι ένα «μανιφέστο», υπογεγραμμένο με το όνομα του Ροντρίγκεζ. Είχε δημοσιευθεί σε ανώνυμο λογαριασμό του X λίγο πριν από τη δολοφονία.

«Φέρτε τον πόλεμο στην πατρίδα»

Το κείμενο αυτό είχε τον τίτλο «Κλιμακώνουμε για τη Γάζα, Φέρτε τον Πόλεμο στην Πατρίδα» και καταδίκαζε τη δολοφονία δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Επίσης, επιχειρηματολογούσε υπέρ της ηθικής της «ένοπλης» δράσης.

«Μετά από μια ενέργεια, οι άνθρωποι αναζητούν ένα κείμενο για να αποδώσουν το νόημά της, οπότε ορίστε μια προσπάθεια», γράφει. «Οι φρικαλεότητες που διαπράττουν οι Ισραηλινοί εναντίον της Παλαιστίνης είναι απαράδεκτες, ούτε περιγράφονται ούτε ποσοτικοποιούνται».

«Τρομοκρατική πράξη»

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε τη δολοφονία των βοηθών της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον «τρομοκρατική πράξη». Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές πιστεύουν ότι ο ύποπτος ενήργησε μόνος του.

Οι ερευνητές του FBI εξετάζουν επίσης τις πολιτικές διασυνδέσεις του υπόπτου. Ο Ελίας Ροντρίγκες εργαζόταν για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης και πιστεύεται ότι είχε δεσμούς στο παρελθόν με ακροαριστερές ομάδες.

Πώς έγινε η δολοφονία

Η αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Πάμελα Σμιθ, περιέγραψε την επίθεση. Ένας άνδρας πυροβόλησε μια ομάδα τεσσάρων ατόμων με πιστόλι, τραυματίζοντας τα δύο άτομα, είπε. Τον είδαν να περπατάει έξω από το μουσείο πριν από τους πυροβολισμούς, σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη από 2 χλμ. από τον Λευκό Οίκο.

«Μόλις του πέρασαν χειροπέδες, ο ύποπτος αναγνώρισε πού είχε πέσει το όπλο. Το όπλο ανακτήθηκε και υπαινίχθηκε ότι διέπραξε το αδίκημα», είπε επίσης η Σμιθ. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ύποπτος δεν ήταν γνωστός στις αρχές.

Πράκτορες του FBI ερεύνησαν το διαμέρισμά του στο Σικάγο την Πέμπτη, όπου οι αρχές επιβολής του νόμου απέκλεισαν τον δρόμο.

Σύντομη συμμετοχή σε αριστερό κόμμα

Ο Ελίας Ροντρίγκες ήταν κάποτε συνδεδεμένος με μια ομάδα του Σικάγο, το Κόμμα για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση (PSL), σύμφωνα με μια ανάρτηση της ομάδας στο X. Η ομάδα ανέφερε ότι ο Ροντρίγκες είχε περάσει για λίγο καιρό από ένα παράρτημα του PSL που έκλεισε το 2017. Είπε επίσης ότι δεν είχαν έρθει σε επαφή μαζί του για περισσότερα από επτά χρόνια. «Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή την επίθεση και δεν την υποστηρίζουμε», δήλωσε η οργάνωση.

Ο Ροντρίγκεζ αναγνωρίστηκε επίσης σε ένα ρεπορτάζ μέσων του Σικάγο του 2018 ως μέλος παραρτήματος μιας ομάδας που ονομάζεται ANSWER, αρκτικόλεξο του Act Now to Stop War and End Racism (Δράση Τώρα για να Σταματήσει ο Πόλεμος και ο Ρατσισμός). Η ANSWER διοργάνωσε διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους, αλλά ακόμα δεν έχει σχολιάσει τη δολοφονία.

Επίσης ο Ελίας Ροντρίγκες εργαζόταν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης American Osteopathic Information Association (Αμερικανικός Οργανισμός Ενημέρωσης για την Οστεοπαθητική). Ο οργανισμός έκανε την εξής δήλωση: «Με σοκ και θλίψη μάθαμε ότι ένας υπάλληλος της AOIA συνελήφθη ως ύποπτος για αυτό το φρικτό έγκλημα».

Εργάστηκε επίσης ως ερευνητής προφορικής ιστορίας στο The History Makers, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στη διατήρηση αφροαμερικανικών ιστοριών, σύμφωνα με το βιογραφικό του που έχει πλέον διαγραφεί από την ιστοσελίδα του ομίλου.

Εκεί αναφερόταν ότι ο Ροντρίγκεζ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σικάγο και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις του Σικάγο με πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Προηγουμένως εργάστηκε ως συγγραφέας περιεχομένου για εμπορικές και μη εμπορικές εταιρείες τεχνολογίας.