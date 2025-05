Τα θύματα της επίθεσης στην Ουάσινγκτον ήταν μέλη του προσωπικού της πρεσβείας του Ισραήλ και ονομάζονταν Γιαρόν Λιτσίνσκι και Σάρα Μιλγκρίμ.

Σχετική ανακοίνωση έχει κάνει στο Χ η ισραηλινή πρεσβεία στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι όλοι οι συνάδελφοι των θυμάτων είναι συντετριμμένοι.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Yaron and Sarah were our friends and colleagues. They were in the prime of their lives.

This evening, a terrorist shot and killed them as they exited an event at the Capital Jewish Museum in DC.

The entire embassy staff is heartbroken and devastated by their murder. No words… pic.twitter.com/2HytKDp8Fr

— Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) May 22, 2025