Τι είναι το «Al-Ayyala»: H απίθανη υποδοχή σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Άμπου Ντάμπι (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται από το απόγευμα της Τρίτης το Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να μπουν σε ρυθμούς… Final Four και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι δύο «αιώνιοι», αλλά και οι Φενέρμπαχτσε και Μονακό θα μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο μέχρι και την Κυριακή (Hilton) και κατά την άφιξη τους βίωσαν μια μοναδική εμπειρία από την υποδοχή που τους ετοίμασαν οι ντόπιοι.

Ειδικότερα, μόλις έφτασαν στο ξενοδοχείο τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός είδαν με τεράστια έκπληξη να τηρείται το εθιμο «Al-Ayyala», που αποτελεί μια παραδοσιακή τέχνη (χορό) του Σουλτανάτου του Ομάν και κατ’ επέκταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ντόπιους. Είναι ένα είδος καλωσορίσματος και το βίωσαν με δεός και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός.

Ο ιδιαίτερος χορός που έκαναν οι ντόπιοι κατά την υποδοχή και των τεσσάρων ομάδων είναι το «Al-Ayyala», που μπορεί να μην είναι γνωστό στην Ελλάδα, αλλά στις χώρες της Ανατολής και συγκεκριμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι πασίγνωστος.

Σύμφωνα με την UNESCO, το Al-Ayyala αποτελεί ένα ζωντανό και παραστατικό πολιτισμικό δρώμενο, το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο στο βορειοδυτικό Ομάν και σε όλες τις περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Πρόκειται για έναν χορό που συνδυάζει μουσική, ρυθμικά χτυπήματα τυμπάνων, απαγγελία ποίησης και θεατρική αναπαράσταση μάχης.

Συγκεκριμένα, ο χορός κατά την εκτέλεσή του, σχηματίζει δύο παράλληλες γραμμές από περίπου είκοσι άνδρες η καθεμία, οι οποίοι στέκονται αντικριστά κρατώντας λεπτά ραβδιά από μπαμπού, που συμβολίζουν δόρατα ή σπαθιά.

Coach Bartzokas has arrived 🤝

You got him leading @Olympiacos_BC to victory at #F4GLORY? pic.twitter.com/CEWdzeiUfJ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2025