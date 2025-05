Ολυμπιακός: Τα πλάνα από την πρώτη προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι (vid)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης στο Άμπου Ντάμπι για το Final Four της Euroleague, με τους ερυθρόλευκους να επιλέγουν να βρεθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τρεις μέρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό με τη Μονακό (23/5, 21:00).

Οι ερυθρόλευκοι έφτασαν με απευθείας πτήση στο Άμπου Ντάμπι, πήγαν στο ξενοδοχείο όπου θα μείνει η αποστολή και σήμερα έκαναν την πρώτη τους προπόνηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο από την πρώτη προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι, δύο μέρες πριν την αναμέτρηση με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

🏀 A taste of the first training session in Abu Dhabi!

💪🏽 Let’s go strong, let’s go hard!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/gP5lr3b8xy

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 21, 2025