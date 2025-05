Premier League: Πέντε ομάδες για τρία εισιτήρια για το Champions League (pics)

Ο τίτλος φέτος στην Premier League κρίθηκε από νωρίς καθώς η Λίβερπουλ ήταν η πιο σταθερή ομάδα από όλες και δίκαια έφτασε στην κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Από εκεί και κάτω όμως γίνεται ένας χαμός ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής όσον αφορά στα εισιτήρια που οδηγούν στο Champions League της νέας σεζόν.

Μία στροφή πριν το φινάλε η Άρσεναλ «καθάρισε» τη δική της εκκρεμότητα καθώς με το 1-0 επί της Νιούκαστλ έγινε η δεύτερη ομάδα που «κλείδωσε» την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πέντε ομάδες ωστόσο βρίσκονται σε απόσταση ενός βαθμού και θα παλέψουν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα για τα τρία εισιτήρια που απομένουν.

Ο λόγος για τις Νιούκαστλ, Τσέλσι, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι και Νότιγχαμ Φόρεστ που «σφάζονται» από την τρίτη ως την έβδομη θέση. Η Σίτι έχει ένα μικρό προβάδισμα από τις άλλες τέσσερις καθώς πριν την τελευταία αγωνιστική έχει να δώσει ένα εξ αναβολής ματς απέναντι στην Μπόρνμουθ στο «Etihad».

Από εκεί και πέρα, κομβικό είναι το ντέρμπι ανάμεσα σε Νότιγχαμ και Τσέλσι. Οι «μπλε» ίσως έχουν κάποιες ελπίδες ακόμη και με ισοπαλία, ανάλογα με τα άλλα αποτελέσματα, ωστόσο η Φόρεστ μόνο με νίκη θα μπορεί να είναι στην πεντάδα που οδηγεί στο Champions League.

Αναλυτικά τα ματς που απομένουν για τις πέντε ομάδες:

