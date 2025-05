Η εμφάνιση της Ισραηλινής τραγουδίστριας, Γιουβάλ Ραφαέλ, στον τελικό της Eurovision 2025 στη Βασιλεία στιγματίστηκε από επεισόδια και έντονες διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στη Γάζα.

Την ώρα που η 24χρονη ερμήνευε το «New Day Will Rise» δύο ακτιβιστές προσπάθησαν να ανέβουν στη σκηνή φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», αλλά απομακρύνθηκαν βίαια από την ασφάλεια.

Μάλιστα, ένα από τα μέλη της ασφάλειας χτύπησε τον διαδηλωτή μπροστά στις κάμερες, ενώ άλλοι τον τραβούσαν από τα μαλλιά και τον πίεζαν στα κάγκελα.

«Στην εμφάνιση του Ισραήλ, ένας άνδρας και μία γυναίκα προσπάθησαν να περάσουν τα κιγκλιδώματα και να ανέβουν στη σκηνή. Τους σταμάτησαν. Ένας από τους δύο πέταξε μπογιά, η οποία χτύπησε ένα μέλος του συνεργείου. Το μέλος του συνεργείου είναι καλά και κανείς δεν τραυματίστηκε. Ο άνδρας και η γυναίκα απομακρύνθηκαν από τον χώρο και παραδόθηκαν στην αστυνομία», δήλωσε ο επικεφαλής επικοινωνίας του διαγωνισμού.

Οι διαδηλωτές είναι μέλη της οργάνωσης YouthDemand από το Ηνωμένο Βασίλειο, μιας ακτιβιστικής ομάδας που συντονίζει άμεσες δράσεις για να σταματήσει η γενοκτονία στην Παλαιστίνη.

Not only is the occupation entity committing a genocide in Palestine, but Yuval Raphael has served in the same genocidal army IOF, as a checkpoint combat…

Anti-genocide protestors get beaten after interrupting Israel’s Eurovision 2025 performance #ESC2025 shouting Free Palestine.

Παράλληλα, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Βασιλείας με συνθήματα και πανό κατά του Ισραήλ, ενώ σημειώθηκαν και συγκρούσεις με την αστυνομία και έγινε χρήση δακρυγόνων. Ανάμεσα στα πανό διακρίνονταν μηνύματα όπως «Όχι μουσική για τους δολοφόνους» και «Η Γάζα καίγεται».

Ορισμένοι έκαψαν μεγάλες σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ενώ άλλοι άναψαν καπνογόνα σε κόκκινο και πράσινο χρώμα, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP.

The burning of American and Israeli flags in Basel, Switzerland last night outside the Eurovision Stadium..

Do you still believe this is all about human rights in Gaza?

