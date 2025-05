Ο Καρίμ Χαν, εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, θα αποχωρήσει προσωρινά από το πόστο του και θα λάβει διοικητική άδεια, καθώς είναι σε εξέλιξη έρευνα για καταγγελλόμενη ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά κατά βοηθού του.

Όπως αναφέρει το Euronews, κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει με αποτέλεσμα να μην είναι ξεκάθαρη η διαδικασία για την αντικατάστασή του.

Το γραφείο του Χαν δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι οι δύο αναπληρωτές εισαγγελείς του ΔΠΔ θα τον αναπληρώσουν κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#UPDATE International Criminal Court chief prosecutor Karim Khan, being probed for alleged misconduct, is stepping down temporarily, his office announced on Friday. pic.twitter.com/X6iEnVL7FP

— AFP News Agency (@AFP) May 16, 2025