Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ενώ βρισκόταν στα Τίρανα για τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, λέγοντας ότι η Ρωσία δεν έδειχνε ότι είναι έτοιμη για ειρήνη στην Ουκρανία.

«Μόλις είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ενώ βρισκόμουν στην Αλβανία. Για άλλη μια φορά, ο πρόεδρος Πούτιν αρνείται να απαντήσει στην πρόταση της άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός που υπέβαλαν οι Αμερικανοί και υποστήριξαν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι», τόνισε ο Μακρόν με ανάρτηση στο X.

«Απορρίπτοντας την κατάπαυση του πυρός και τον διάλογο με την Ουκρανία, η Ρωσία δείχνει ότι δεν επιθυμεί ειρήνη και απλώς προσπαθεί να αγοράσει χρόνο συνεχίζοντας τον πόλεμο», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

We just had a phone call with @POTUS while in Albania.

Once again, President Putin refuses to respond to the unconditional ceasefire proposal put forward by the Americans and supported by Ukraine and the Europeans.

By rejecting the ceasefire and dialogue… pic.twitter.com/FR48tANbGB

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2025