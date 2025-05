H Apple μπλόκαρε ξανά το Fortnite – Νέο επεισόδιο στην κόντρα με την Epic Games

Offline είναι πλέον το Fortnite σε περιβάλλον iOS παγκοσμίως, καθώς η Apple αποφάσισε να μπλοκάρει την προσπάθεια επαναφοράς του δημοφιλούς παιχνιδιού στο App Store στις ΗΠΑ.

«Η Apple έχει μπλοκάρει τη λειτουργία του Fortnite, οπότε δεν μπορούμε να το κυκλοφορήσουμε στο App Store των ΗΠΑ ή στο Epic Games Store για iOS στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός ή Fortnite σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Τώρα, δυστυχώς, το Fortnite στο iOS θα είναι εκτός λειτουργίας παγκοσμίως μέχρι η Apple να το ξεμπλοκάρει».

— Fortnite (@Fortnite) May 16, 2025