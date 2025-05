Το σχέδιο της ΕΕ προς τις ΗΠΑ – Η πρόταση που ρίχνει στο τραπέζι

Ολοκληρώθηκε το συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (αρμόδιο για θέματα εμπορίου) στις Βρυξέλλες, με την ΕΕ να αναθεωρεί τις προτάσεις της για μια πιθανή εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την έναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων, παρά το γεγονός ότι κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να παρέχει ελάχιστη σαφήνεια και να θέτει απαιτήσεις που οι διαπραγματευτές θεωρούν μη ρεαλιστικές.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι, η νέα πρόταση της ΕΕ παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους μείωσης των εμπορικών και μη δασμολογικών φραγμών, ενισχύοντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές επενδύσεις εντός των ΗΠΑ και τις αγορές αμερικανικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου και των ημιαγωγών για χρήση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παρά την αργή πρόοδο στις άμεσες συνομιλίες ΗΠΑ-ΕΕ, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εμπορίου δήλωσαν ότι βλέπουν λόγους αισιοδοξίας ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις μετά την επίτευξη προσωρινής εμπορικής εκεχειρίας με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα.

«Η τεράστια κλίμακα της σχέσης καθιστά τις συνομιλίες μας μοναδικές. Επομένως, όποια συμφωνία υπογράψουμε θα πρέπει να διορθώσει την τρέχουσα κατάσταση, αλλά και να θέσει τις βάσεις για μακροπρόθεσμα οφέλη» έγραψε στο Χ, ο ευρωπαίος Επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς, μετά τη συνάντηση που είχε με τους υπουργούς Εμπορίου της ΕΕ.

