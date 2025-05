Τρεις υπήκοοι Ουκρανίας συνελήφθησαν με την υποψία ότι σχεδίαζαν επιθέσεις με βόμβες σε δέματα στη Γερμανία για λογαριασμό του ρωσικού κράτους.

Η γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι τρεις συλληφθέντες, για τους οποίους δόθηκαν μόνο τα μικρά τους ονόματα και τα αρχικά των επιθέτων τους – Βλάντισλαβ Τ., Ντανίλ Β. και Γιεβέν Β. -, σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία και την Ελβετία.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Germany accuses three Ukrainians in exploding parcel plot ‘linked to Russia’ https://t.co/fLiXVcf6Ks

— FT World News (@ftworldnews) May 14, 2025