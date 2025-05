Συμπληρώνεται το παζλ του Champions League: Ο Ολυμπιακός γνωρίζει σχεδόν τους μισούς πιθανούς αντιπάλους του

Την περασμένη Κυριακή (11/5) ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan Super league, νικώντας τον Παναθηναϊκό με σκορ 1-0 στο ΟΑΚΑ για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play offs (1-4). Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος της ένδοξης ιστορίας τους, τη σεζόν που ο σύλλογος συμπλήρωσε τα 100 χρόνια ζωής.

Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, έχει ακόμα ένα ματς για να ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, αφού στις 17 Μαΐου αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ και έχει φυσικά ως στόχο το νταμπλ για να κλείσει ιδανικά τη χρονιά.

Οι Πειραιώτες έχουν κλείσει θέση στη League Phase του επόμενου Champions League -η πρώτη ελληνική ομάδα που θα αγωνιστεί σε αυτή- και επιστρέφουν εκεί που ανήκουν, στην ποδοσφαιρική ελίτ. Πλέον, στα μέσα Μαΐου, τα περισσότερα πρωταθλήματα έχουν μπει στην τελική τους ευθεία. Σε κάποια έχει ήδη ανακηρυχθεί ο πρωταθλητής, ενώ σε κάποια άλλα η… μάχη κορυφώνεται.

Έτσι, είναι ήδη αρκετές οι ομάδες που έχουν «σφραγίσει» το εισιτήριο της συμμετοχής τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Συγκεκριμένα, αυτές είναι 16, μαζί με τον Ολυμπιακό. Στη λίστα αυτή βρίσκονται «μεγαθήρια» όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης.

📌 16/36 clubs have secured their place in the 2025/26 Champions League:

🇪🇸 Real Madrid

🇩🇪 Bayern Munich

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇫🇷 PSG

🇮🇹 Inter

🇪🇸 Barcelona

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🇪🇸 Atlético Madrid

🇮🇹 ATALANTA 👈

🇳🇱 PSV

🇳🇱 Ajax

🇮🇹 Napoli

🇬🇷 Olympiacos

🇨🇿 Slavia Praha

🇫🇷 Marseille

🇫🇷 AS… pic.twitter.com/PwI9g4b55x

— Football Rankings (@FootRankings) May 12, 2025