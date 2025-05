Κονσεϊσάο για το μέλλον του: «Την κατάλληλη στιγμή, θα μιλήσω» (pic)

Η Μίλαν αντιμετωπίζει για τον τελικό Κυπέλλου της Ιταλίας την Μπολόνια, την προσεχή Τετάρτη (14/5 22:00) με σκοπό την κατάκτηση του τίτλου που θα είναι ο δεύτερος της χρονιάς για τους «Μιλανέζους». Ο Σέρχιο Κονσεϊσάο, προπονητής της ομάδας από το Μιλάνο στις δηλώσεις του, στάθηκε στο μέλλον του με τους «ροσονέρι», λέγοντας πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητηθούν αυτά.

Παράλληλα, ο Πορτογάλος τεχνικός αναφέρθηκε και στον τελικό με την Μπολόνια, τονίζοντας πως είναι ένας τελικός και κάποιες φορές δεν κερδίζει ο καλύτερος.

«Από αύριο, θα αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για το Coppa Italia. Πρέπει να μάθουμε από αυτά που κάναμε και δεν κάναμε, καθώς υπήρχαν αρνητικά και θετικά απόψε (σ.σ. χθες βράδυ)» δήλωσε ο Κονσεϊσάο στο Sky Sport Italia και συνέχισε: «Περιμένω διαφορές και στις δύο ομάδες, αλλά είναι ένας τελικός, κάποιες φορές η ομάδα που δεν παίζει το καλύτερο ποδοσφαιρο καταλήγει να κερδίζει».

🚨 AC Milan manager Sergio Conceicao urged his players to learn quickly from Friday’s see-saw performance, warning that improvement is needed ahead of the Coppa Italia final despite a convincing win against Bologna in Serie A on Friday. pic.twitter.com/wNF6QS6VAX

