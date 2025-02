«Σύννεφα» στις σχέσεις Κονσεϊσάο και Μίλαν: «Δεν προσλαμβάνεις προπονητή βάσει ονόματος…»

Η Μίλαν του Σέρτζιο Κονσεϊσάο προέρχεται από ήττα στο πρωτάθλημα με την Τορίνο ενώ πρόσφατα γνώρισε τον πρόωρο αποκλεισμό από την Φέγενορντ που κατέβηκε με υπηρεσιακό προπονητή.

Στην Ιταλία ήδη γίνεται κουβέντα για αλλαγή προπονητή αφού σύμφωνα με τον Λούκα Μπιαντσίν της «Gazzetta dello Sport» το όνομα του Αντόνιο Κόντε, προπονητή της Νάπολι ακούγεται έντονα ξανά για να αντικαταστήσει τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

«Το όνομα του Αντόνιο Κόντε άρχισε να κυκλοφορεί ξανά τις τελευταίες δύο μέρες. Δεν λέω ότι θα συμβεί, αλλά μετά το άκουσμα των λόγων του, που ακούγονται σαν διαζύγιο με τη Νάπολι, η όλη εικόνα βγάζει ξανά νόημα», είπε ο δημοσιογράφος.

