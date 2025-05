Η διπλωματία των ΗΠΑ ανέφερε χθες Πέμπτη πως νέο ίδρυμα θα αναλάβει προσεχώς τη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακο υπό ισραηλινό αποκλεισμό, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο.

«Αν και δεν έχουμε να ανακοινώσουμε τίποτα συγκεκριμένο ως προς αυτό σήμερα, και δεν θα μιλήσω εξ ονόματος του ιδρύματος, που θα κάνει το έργο, χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες με σκοπό να προωθηθεί γρήγορα επείγουσα επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα, κατά τρόπο ώστε αυτή η επισιτιστική βοήθεια να φθάνει αποτελεσματικά σε αυτούς για τους οποίους προορίζεται», είπε στο Τύπο η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

«Είμαστε μερικά βήματα από αυτή τη λύση, τη δυνατότητα να διανέμουμε βοήθεια και τρόφιμα» στη Γάζα, επέμεινε, τονίζοντας πως το ίδρυμα αυτό θα κάνει ανακοινώσεις «σύντομα» — χωρίς καμιά άλλη διευκρίνιση.

