Η αμερικανική οργάνωση αρωγής World Central Kitchen (WCK) ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως δεν μπορεί πλέον να ετοιμάζει γεύματα για τους πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας της απαγόρευσης της εισόδου εφοδίων στον θύλακο από τον στρατό του Ισραήλ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Αφού κάναμε διανομή 130 εκατομμυρίων και πλέον γευμάτων και 26 εκατομμυρίων ψωμιών τους τελευταίους 18 μήνες, δεν έχουμε πλέον προμήθειες για να μαγειρέψουμε γεύματα ούτε για να φτιάξουμε ψωμί στη Γάζα», συνόψισε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

